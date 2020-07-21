Главную репетицию военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге перенесли на 24 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Генеральную репетицию Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге перенесли с 23 на 24 июля. Об этом сообщили во вторник в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

"Главная репетиция парада ко Дню военно-морского флота переносится с 23 на 24 июля . В связи с этим 24 июля с 18:00 до 21:00 и 26 июля с 10:30 до 12:15 состоится дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. Также в ночь на 25 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов будет продлена до 06:00", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что на время разводки проезд транспорта по указанным мостам будет прекращен.

Как сообщили в комитете по транспорту, для оптимизации обстановки на дорогах в центре города по инициативе правительства Петербурга в день генеральной репетиции и непосредственно в день Главного военно-морского парада будет обеспечен бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру (за исключением участка КАД (Север) - Белоостров и в обратном направлении). 24 июля это промежуток времени с 16:30 до 22:30, а 26 июля - с 07:30 до 14:30. "В связи с указанными ограничениями на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и бесплатным проездом по ЗСД, прогнозируется существенное повышение транспортной нагрузки на магистраль. Просим учитывать данный факт при планировании маршрута", - отметили в комитете.

Подготовка кораблей и судов

Двадцать пять кораблей и судов подготовил к Главному военно-морскому параду Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Среди них только что вернувшееся из кругосветной экспедиции океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский", корветы, противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, десантные катера и буксиры, а также полтора десятка судов обеспечения. Традиционно работники завода оказывают помощь также в подготовке к торжествам крейсера "Аврора", эсминца "Беспокойный".

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. В этом году по требованиям Роспотребнадзора число его зрителей будет ограничено. К участию в Главном военно-морском параде планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.

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