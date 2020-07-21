Брифинги по коронавирусу с участием Трампа возобновятся на три месяца

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует проводить брифинги по ситуации с распространением нового коронавируса в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщила во вторник в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ей был задан вопрос касательно намерения американского лидера возобновить участие в брифингах по коронавирусу. "Это будут короткие брифинги, на которых по большей части президент будет доносить американцам необходимую информацию о лекарствах и вакцинах", - рассказала Макинэни, подчеркнув, что также будут подниматься и другие вопросы.

"В течение ближайших трех месяцев вы также будете узнавать и о других темах", - указала она. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп готовится выступать если не ежедневно, то "большинство дней", а также не исключает того, что будет отвечать на вопросы присутствующих журналистов.

В понедельник сам Трамп сообщил, что планирует возобновить проведение брифингов по ситуации с коронавирусом. "Когда я их проводил, смотрело большое количество людей, это были рекордные цифры <...>", - заявил американский лидер. "Это великолепный способ доносить информацию до общественности <...>", - считает он.

В марте и апреле подобные брифинги проходили в Белом доме практически ежедневно. Основной темой этих продолжавшихся порой более двух часов мероприятий была борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагивались и другие вопросы. Первые несколько брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.