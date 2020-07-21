TikTok могут заблокировать в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 21 июля. /ТАСС/. Приложение TikTok может полностью прекратить работу в Пакистане из-за наличия в нем "непристойного и вульгарного контента". Об этом во вторник сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на Управление телекоммуникаций Пакистана (УТП).

"Осуществляя свои полномочия в рамках акта о предупреждении электронных преступлений, УТП выпустило финальное предупреждение TikTok с требованием внедрить всеобъемлющий механизм по контролю за непристойностями, вульгарностью и безнравственностью, которые распространяются через приложение социальной сети", - говорится в заявлении ведомства. "Поступило большое количество жалоб от представителей разных слоев населения на содержание приложения социальной сети и ее крайне негативного влияния на общество в целом и молодежь в частности", - передает издание слова управления.

14 июля в Высокий суд Лахора была подана петиция с просьбой полностью запретить в стране TikTok "ради обеспечения благополучия народа Пакистана". Суд начал рассмотрение дела, однако до сих пор не вынес свое решение.