В Татарстане автоматизировали получение результатов теста на новый коронавирус

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана автоматизировало процесс лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции с помощью развертывания удаленных рабочих мест (УРМ) в больницах республики и установки системы "Алиса" в профильных лабораториях. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В связи с необходимостью экстренного внедрения было принято решение, не дожидаясь интеграции с медицинскими информационными системами, разворачивать удаленные рабочие места в медицинских учреждениях для возможности создания направления на исследование в электронном виде и маркировки пробирки с биоматериалом штрих-кодами. Всего было развернуто 171 УРМ и установлена лабораторная система "Алиса" в десяти лабораториях, определенных приказом Минздрава для проведения исследований на COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

С началом пандемии возникла экстренная необходимость в автоматизации создания направления на анализ и получения результата на наличие инфекции в электронном виде, чтобы исключить ошибки при сборе и доставке биоматериала в лабораторию, а также сократить время на проведение анализа и получение результата врачом.

За основу взяли схему работы централизованной лаборатории городской клинической больницы №7 в Казани на базе лабораторной информационной системы "Алиса". В Минздраве Татарстана считают, что она хорошо зарекомендовала себя в результате двухлетней централизации 11 поликлиник Казани.

Внедрение автоматизации лабораторных исследований, в том числе, позволило исключить потерю пробирки на этапах ее маршрутизации, дало возможность отследить статус пробы, показать врачу результат исследования в электронном виде сразу после выполнения анализа лабораторией. Также была создана единая республиканская база всех исследований на коронавирусную инфекцию.

"Все это позволило в кратчайшие сроки значительно облегчить работу медицинского персонала, сократить время пребывания пациента в неведении относительно наличия или отсутствия серьезного заболевания, своевременно назначить терапию", - уточнили в пресс-службе Минздрава республики.