Никитин: изменение демографического тренда в Нижегородской области потребует 20 лет

ТАСС, 22 июля. Создание условий для коренного изменения негативного демографического тренда в Нижегородской области потребует около 20 лет. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в интервью учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюте Федермессер.

Согласно данным Росстата за последние три года, в регионе наблюдается снижение естественного прироста и отток населения.

"Я хочу, чтобы Нижний Новгород стал современным городом, а за ним и регион подтянется. Я, безусловно, хочу, чтобы здесь было интересно жить. Хочу создать условия для коренного изменения негативного демографического тренда - вот на это точно нужно лет 20", - сказал Никитин, говоря о своих задачах в качестве губернатора региона.

По его словам, ответственность, которую ощущает губернатор, больше, чем на уровне министра.

"Это близость к совершенно конкретным проблемам, конкретным проектам. Все-таки промышленность, за которую я всегда отвечал [Никитин занимал пост замминистра, а позже первого замминистра промышленности и торговли РФ], - это очень большая разнообразная сфера, многоликая, и есть возможность почувствовать ее как единое целое, как то, что развивается благодаря твоим усилиям. Но там очень много факторов, которые влияют на развитие: макроэкономика, курсовая политика, внешняя конъюнктура, мировая конъюнктура. А здесь, в губернаторском кресле, на мой взгляд, вообще стрелки не на кого переводить", - сказал Никитин.

Он добавил, что "видит себя надолго в Нижегородской области". "И вижу себя решающим конкретные задачи. Конечно, в этой работе важна преемственность, нельзя находиться вечно на этом посту, но важно постоянно работать на перспективу", - отметил губернатор.