Спрос на медицинское направление вырос в колледжах Москвы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Приемная кампания началась в колледжи Москвы, в этом году вырос спрос на медицинское направление. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас у нас работает приемная комиссия по поступлениям в московские колледжи. В этом году из колледжей выпустились 17,5 тыс. человек. Хочу сразу сказать, что особый спрос и интерес ребята проявляют к медицине", - сказала заммэра.

По ее словам, такой повышенный интерес неудивителен, потому что именно в этом году жители города столкнулись с пандемией, с которой очень эффективно и качественно справились московские медики. Это в целом повысило интерес к профессии, а также понимание востребованности и нужности этой специальности в обществе, отметила Ракова.

По словам Раковой, профессиональное образование в Москве, профессиональные колледжи - это современная образовательная среда самого высокого уровня, которая позволяет сформировать профессиональные компетенции, как у школьников и студентов, так и остальных жителей города.

"Вообще московские школьники 9-11 классов имеют по большому счету уникальную возможность. Они могут продолжать учиться в школе и получить профессиональное образование. Более того, классические уроки, уроки технологии на сегодняшний день могут проводиться не только в школах, но и колледжах, где также созданы научные лаборатории с современным оборудованием. Там школьники также могут реализовать различные современные проекты и познакомиться с профессиями, которые могут для себя выбрать в дальнейшем", - добавила вице-мэр.

Она уточнила, что такое обучение проходит по 22 направлениям - это и 3D-моделировние, и обработка металлов, дерева, и гостиничный бизнес и многие другие направления.