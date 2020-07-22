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Дело в отношении Сергея Фургала

Несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала началась в Хабаровске

По подсчетам корреспондента ТАСС, в акции принимают участие около сотни человек

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала началась у здания краевого правительства в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

На площади Ленина у здания правительства, как и в течение предыдущих 11 дней, собрались жители города с плакатами в поддержку Фургала, они скандируют соответствующие лозунги. По подсчетам корреспондента ТАСС, в акции принимают участие около сотни человек. Данными полиции о количестве собравшихся агентство не располагает.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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