Мишустин заверил Жириновского, что "очень старается не заразить" депутатов коронавирусом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что "очень старается не заразить" депутатов Госдумы коронавирусом. Таким образом, выступая в Думе, он прокомментировал замечание главы партии о том, что некоторые депутаты и министры пришли на ежегодный отчет правительства перед парламентом без защитных масок.

"Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы", - сказал Мишустин. Он вступился и за коллег по кабмину: "Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора, вот Татьяна Алексеевна [Голикова, вице-премьер] в маске, она все знает про это".

Председатель правительства, обращаясь к Жириновскому, также подчеркнул, что проводил тест по методу имунно-ферментного анализа, показывающий наличие у пациента антител к вирусу, в частности, иммуноглобулина G, который после болезни имеется в крови премьера. Он пояснил, что с такими показателями "в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло".