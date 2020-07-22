{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин заверил Жириновского, что "очень старается не заразить" депутатов коронавирусом

Лидер ЛДПР обратил внимание, что некоторые депутаты и министры пришли на ежегодный отчет правительства перед парламентом без защитных масок

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что "очень старается не заразить" депутатов Госдумы коронавирусом. Таким образом, выступая в Думе, он прокомментировал замечание главы партии о том, что некоторые депутаты и министры пришли на ежегодный отчет правительства перед парламентом без защитных масок.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы", - сказал Мишустин. Он вступился и за коллег по кабмину: "Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора, вот Татьяна Алексеевна [Голикова, вице-премьер] в маске, она все знает про это".

Председатель правительства, обращаясь к Жириновскому, также подчеркнул, что проводил тест по методу имунно-ферментного анализа, показывающий наличие у пациента антител к вирусу, в частности, иммуноглобулина G, который после болезни имеется в крови премьера. Он пояснил, что с такими показателями "в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
В Удмуртии сняли запрет на посещение лесов
В случае возвращения жаркой погоды и высокой пожарной опасности в лесах ограничения могут вернуть
Читать полностью