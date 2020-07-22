Власти Чувашии усилят работу по реабилитации выздоровевших после заражения коронавирусом

ТАСС, 22 июля. Власти Чувашии планируют усилить работу по реабилитации жителей, вылечившихся после заражения коронавирусом. Особое внимание планируется уделить людям с хроническими заболеваниями, сообщил в среду врио главы республики Олег Николаев во время рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорем Комаровым.

Комаров прибыл в Чебоксары в среду с рабочей поездкой.

"На мой взгляд, перед нами стоит задача - усилить работу по реабилитации людей, которые переболели коронавирусом. Главное, тех, кто болеет хроническими заболеваниям - сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и иными заболеваниями. В связи с тем, что санатории были закрыты в связи с пандемией, профилактическая реабилитация не оказывалась. Важно к этой теме вернуться и дать людям возможность подкрепиться", - сказал Николаев.

Он уточнил, что регион находится на первом этапе по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. "Убежден, что на этой неделе нам удастся говорить о том, что мы перейдем на второй этап. За последние 10 дней мы фиксируем устойчивое снижение количества заболевающих, количество людей, которые находится в стационаре", - добавил врио главы республики.

В Чувашской Республике с начала пандемии зафиксировано 6 352 случая коронавируса. Из них 3 430 человек выздоровели, 50 умерли.