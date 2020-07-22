В МИД считают, что введение электронной визы поможет привлечь в Россию иностранцев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Принятие законопроекта о введении единой электронной визы на въезд в РФ с 1 января 2021 года за счет простоты и скорости ее оформления поспособствует привлечению иностранных граждан. Об этом в среду заявил директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"Полагаем, что неоспоримые преимущества электронной визы, такие как простота, удобство и сроки оформления, которые составляют до 4 календарных дней, способны дополнительно привлечь иностранцев в нашу страну", - сказал Волынкин.

Он напомнил, что законопроект предусматривает возможность получения однократной единой электронной визы на 60 дней с возможностью пребывания в РФ на протяжении 16 суток в туристических, деловых и гуманитарных целях. Право получения такой визы предполагается предоставить гражданам 53 государств, информировал дипломат, напомнив, что представители еще 60 государств могут посещать РФ без въездных документов.

"С января 2021 года максимально либеральный режим въезда в РФ, исключающий визы на бумажном носителе, будет распространяться на граждан 113 государств. Суммарно население этих государств составляет 4,5 млрд человек, - резюмировал дипломат. - Таким образом, с точки зрения вводимого с Нового года режима въезда для иностранных граждан на всю территорию РФ оставит далеко позади лидеров рейтинга туристической привлекательности Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) США, Италию, Испанию, Францию, поскольку право на безвизовый въезд в США предоставляется гражданам лишь 39 государств, а в Шенгенскую зону гражданам порядка 60 государств".