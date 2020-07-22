В Минздраве назвали процент смертности пациентов с коронавирусом в реанимации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. От 30 до 50% пациентов с коронавирусной инфекцией, попадающих в реанимацию, умирают, летальность среди пациентов, оказывающихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще выше - от 50 до 88%. Об этом в среду сообщил журналистам заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Если возьмем показатель летальности в отделениях реанимации у пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, мы не видим здесь больших различий по странам. К сожалению, летальность [пациентов с коронавирусом] в отделениях реанимации чрезвычайно велика - от 30 до 50%. Летальность на ИВЛ еще выше, к сожалению, - от 50 до 88%, это беспрецедентно высокие цифры", - сказал он.

Авдеев также отметил, что "жуткого дефицита" аппаратов ИВЛ в стране не было, однако в апреле фиксировалась их нехватка, в том числе и в Москве.