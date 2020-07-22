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Сайт Минкультуры переехал на новый адрес

Все ссылки на разделы или документы сохранены, а с прежнего сайта www.mkrf.ru установлена переадресация

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сайт Министерства культуры РФ переехал в доменную зону gov.ru, сообщили в пресс-службе министерства.

"Официальный сайт Министерства культуры перешел на новый домен. Теперь он находится по адресу: culture.gov.ru", - отметили в пресс-службе.

Все ссылки на разделы или документы сохранены, а с прежнего сайта www.mkrf.ru установлена переадресация.

По данным, пресс-службы, миграция сайта Минкультуры в доменную зону gov.ru осуществляется в соответствии с решением, принятым на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию.

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