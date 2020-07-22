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Пандемия коронавируса нового типа

Заражение коронавирусом подтвердилось еще у семи прибывших во Вьетнам специалистов из РФ

Все заболевшие - мужчины в возрасте от 42 до 55 лет

ХАНОЙ, 22 июля. /ТАСС/. Вьетнамские медики подтвердили заражение коронавирусом еще у семи человек из группы российских специалистов, прибывших во Вьетнам чартерным рейсом 11 июля. Об этом сообщили в среду во вьетнамском Национальном координационном комитете по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

"Еще у семи специалистов, прибывших из России 11 июля рейсом IO4405, повторный тест на заражение коронавирусом дал положительный результат", - говорится в распространенном комитетом коммюнике. Первое тестирование россиян, проведенное сразу же после их прибытия во Вьетнам, показало отрицательный результат, а повторный анализ, который сделал 21 июля Институт Пастера в Хошимине, подтвердил заражение коронавирусом. Все заболевшие - мужчины в возрасте от 42 до 55 лет, информировали в координационном комитете.

Ранее заражение коронавирусом было выявлено у 10 других пассажиров чартерного рейса - мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Все они являются сотрудниками предприятия "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) - подрядчика на нефтяных платформах СП "Вьетсовпетро" (российско-вьетнамское совместное предприятие с участием АО "Зарубежнефть").

На борту самолета, выполнившего чартерный рейс для специалистов-нефтяников, находились 69 человек. После прибытия в аэропорт южного вьетнамского города Хошимин они были направлены на обсервацию в провинцию Бария-Вунгтау, где располагается штаб-квартира СП "Вьетсовпетро".

С учетом последних инфицированных россиян общее количество пациентов с коронавирусом во Вьетнаме по состоянию на 22 июля достигло 408. Из них к настоящему моменту уже полностью выздоровели 360 человек.

В самом Вьетнаме уже на протяжении 97 дней не выявляются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. На обсервации продолжают оставаться чуть более 12 тыс. человек.

Теги
РоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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