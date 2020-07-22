Власти Ленобласти обсудили с инвесторами идею строительства заводов по переработке отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду обсудил с потенциальными инвесторами инициативу по строительству на территории региона трех мусороперерабатывающих заводов полного цикла с совокупной мощностью около 960 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год и с нулевым остатком неперерабатываемых отходов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора и правительства области.

"На территории региона предлагается строительство трех мусороперерабатывающих заводов полного цикла с нулевым объемом неперерабатываемых отходов. Возможность реализации этого проекта обсуждалась сегодня в ходе совещания губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с потенциальными инвесторами," - говорится в сообщении.

Как уточняется, все предприятия планируется внести в территориальную схему по обращению с отходами. Мощность каждого завода ожидается на уровне 320 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год. В июле Дрозденко заявил о намерении местной администрации закрыть все полигоны к 2023 году. "Благодаря этому решению [строительство трех мусороперерабатывающих заводов] за три года мы сможем сформировать полноценную производственную отрасль, а также создать условия для деятельности предприятий по реализации готовой продукции с мусороперерабатывающих заводов", - процитировала губернатора пресс-служба.

Петербург и Ленобласть в обращении с ТКО

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга утвердил новую городскую территориальную схему обращения с ТКО 17 июля 2020 года. В декабре 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе реформа обращения с ТКО начнется в течение 2020 года.

В марте 2020 года администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к переговорам о создании единого оператора по обращению ТКО, который будет обслуживать оба субъекта РФ. С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.