{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ по русскому языку в этом году написали лучше, чем в прошлом

Отмечается, что средний тестовый балл составил 71,6

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году оказались лучше прошлогодних показателей, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на врио руководителя ведомства Анзора Музаева.

"ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а наоборот, выросли. Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку", - привели в пресс-службе слова Музаева.

Отмечается, что средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 71,6. Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов, возросло. При этом 3 948 участников экзамена получили максимальные 100 баллов. Число выпускников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы в размере 36 баллов, сократилось по сравнению с прошлым годом и составило 1,14%.

Также в ведомстве сообщили, что предварительные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня незначительно изменились по сравнению с 2019 годом. Так, средний тестовый балл в 2020 году составил 54,2 балла, число высокобалльников, набравших 81-100 баллов, составило 6,6%.

ЕГЭ по русскому в 2020 году сдавали почти 614 тыс. человек, что на 62,5 тыс. меньше, чем в прошлом. Экзамен по профильной математике выполняли примерно 362 тыс. участников, это на 10 тыс. меньше, чем годом ранее.

Теги
Россия
Губернатор Нижегородской области предложил проводить "уроки экологии" для населения
По словам Глеба Никитина, в регионе уже работают над созданием инструментов для экологического контроля с помощью местных жителей
Читать полностью