Власти Липецкой области разрешили работу торговли, общепита и учреждений культуры

ЛИПЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области объявили о третьем этапе снятия ограничений, введенных ранее для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду глава областной администрации Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Липецкая область одна из первых в стране переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных для борьбы с COVID-19", - сказал Артамонов. По его словам, в регионе достигнуты все показатели, необходимые для перехода на новый этап снятия ограничений. "Но это не значит, что мы застрахованы от инфекции, по-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса", - отметил глава региона.

Как пояснил главный санитарный врач области Владимир Бондарев, в ближайшие дни возобновят работу все предприятия торговли и сферы услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. В частности, до конца текущей недели в полном объеме заработают детские сады. Также предполагается, что 27 июля отдыхающих начнут принимать детские оздоровительные лагеря.

В пресс-службе областной администрации отметили, что со следующей недели в медицинских организациях возобновится оказание плановой медицинской помощи. "При этом в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а чтобы избежать вспышек заболеваемости, санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - сообщили в пресс-службе.