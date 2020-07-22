Госдума приняла закон о продовольственных пайках для росгвардейцев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект о выдаче продовольственных пайков служащим войск Росгвардии.

В пояснительной записке отмечается, что обеспечить горячее питание во время выполнения росгвардейцами служебно-боевых задач не всегда возможно из-за отсутствия столовых в местах несения службы. При этом выдача им продовольственного пайка невозможна из-за отсутствия законодательного урегулирования.

"Нерешенность данного вопроса приводит к необходимости ежедневной выдачи индивидуальных рационов питания (так называемых сухих пайков), что влечет ухудшение качества питания и удорожание его стоимости более чем в три раза", - отмечают авторы инициативы.

В связи с этим вносятся поправки в законы "О статусе военнослужащих" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".