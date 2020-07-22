Дагестанский центр инфекционных болезней впервые получил компьютерный томограф

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Дагестана получил первый компьютерный томограф. Его стоимость составляет 46 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале получил современный 64-срезовый компьютерный томограф за счет средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с пандемией нового коронавируса. Это первый аппарат КТ в данном центре, его стоимость составила 46 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по установке и настройке оборудования. "Планируется, что новый аппарат будет работать круглосуточно. Первых пациентов на нем планируется обслужить в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году медицинские учреждения Дагестана получат 10 новых компьютерных томографов, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 310 млн рублей. Сообщалось, что аппараты будут распределены по медицинским организациям республики по мере необходимости.

На 22 июля в Дагестане зарегистрирован 8 901 случай коронавируса, 7 727 человек выздоровели, 430 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим.