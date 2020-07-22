Музеи в Свердловской области возобновили работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Музеи Минкультуры Свердловской области возобновили прекращенную из-за пандемии работу. Об этом сообщил в среду департамент информационной политики региона со ссылкой на министра культуры области Светлану Учайкину.

"Мы давно ждали разрешения для возобновления работы музеев, поэтому заранее министерством культуры был подготовлен план по поэтапному открытию учреждений. Музеи, которые являются подведомственными Минкультуры, уже встречают посетителей. В территории направлены рекомендательные письма, в соответствии с которыми будет идти постепенное открытие муниципальных музеев", - цитирует департамент Учайкину. Подчеркивается, что посетители музеев должны соблюдать масочный режим.

Отмечается, что в музеях установили дозаторы для обработки рук антисептиком, на входе организовали проведение термометрии, в помещениях обеспечили обеззараживание воздуха. "Вместе с тем, музеи - учреждения, в которых обеспечение санитарных правил требует особого подхода. В музеях, особенно в зоне экспозиции и в хранилищах, нельзя использовать дезинфицирующие средства с содержанием хлора. Также недопустим контакт спиртосодержащих обеззараживающих салфеток с поверхностью экспонатов, поскольку они могут негативно повлиять, например, на спирторастворимые лаки", - рассказали в департаменте.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса запретили в Свердловской области с 28 марта.

Ранее, 20 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона решили разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

В регионе зафиксировали 18 484 случая коронавируса, выздоровели 12 921 человек, 210 - умерли. Состояние 177 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 - на аппаратах ИВЛ.