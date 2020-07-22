В Минздраве США заверили, что американцы смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансирует страна. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании СNBC министр здравоохранения США Алекс Азар.

"Что касается приобретенных нами вакцин, например от компании Pfizer, то правительство США действительно получит 100 млн доз [этой вакцины], которые потом будет бесплатно распространять среди американцев", - подчеркнул Азар. Он отметил, что аналогичным образом обстоят дела с вакцинами, разрабатываемыми компаниями AstraZeneca и Novavax. Переговоры по этому вопросу ведутся также с другими компаниями, разрабатывающими вакцины по заказу американских властей.

"Мы убедимся в том, что любая из тех вакцин, разработку которых мы финансируем, будет для американцев бесплатной или будет отпускаться по доступной цене", - отметил глава Минздрава США. Ранее в среду германская компания BioNTtech, разрабатывающая вакцину от коронавируса в сотрудничестве с Pfizer, сообщила на своем сайте о том, что "правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз [вакцины] на $1,95 млрд и может получить до 500 млн дополнительных доз".

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck, Pfizer и Novavax.