Названы лауреаты iPhone Photography Awards

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Фотографы из Великобритании, Белоруссии, Китая и Ирака стали лауреатами 13-го ежегодного конкурса фотографий, сделанных с помощью iPhone (iPhone Photography Awards, IPPAWARDS).

Как сообщили в среду организаторы конкурса, высшая награда - Гран-при - присуждена фотографу из Великобритании Димпи Бхалоти за ее снимок Flying Boys, на котором изображены трое подростков, прыгающих в воды реки Ганг. Первым призом отмечена работа под названием No Walls Артема Барышева из Белоруссии: на снимке запечатлен рабочий, наносящий на белую стену параллельные полосы голубого цвета, которые сливаются с голубизной неба. Призами также отмечены работы китайца Чжао Гэли, снявшего колышущиеся под сильным ветром полотнища на улице, и портрет старика, сделанный иракцем Саифом Хуссейном.

Награды присуждены также в 18 различных номинациях за фотографии, присланные из Канады, Австралии, Бахрейна, Колумбии, Франции, США и других стран.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель оргкомитета Кенан Экталан, на конкурс, проходящий с 2007 года, в этом году были присланы несколько тысяч работ со всего мира. "В связи с пандемией мы не будем проводить церемонию вручения призов с личным участием фотографов, - добавил он. - Мы организуем ее в режиме видеоконференции, и это даст возможность широко представить работы победителей".