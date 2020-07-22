Пискарев: законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов поддержали в кабмине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете публичной демонстрации изображений нацистских преступников, в том числе их использования на одежде, концептуально поддержан правительством. Об этом заявил ТАСС в среду соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Накануне на пресс-конференции другой автор инициативы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская сказала, что готовящийся к внесению в Госдуму законопроект запретит в том числе продажу и ношение одежды с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников.

"Законопроект будет в осеннюю сессию вноситься, согласование и поддержка правительством имеет место быть", - сообщил Пискарев. Он отметил, что это пока не окончательная редакция инициативы. После доработки она поступит на рассмотрение палаты в начале стартующей в сентябре новой сессии.

Пискарев напомнил о майском инциденте с размещением фотографий нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк". "Причина, побудившая внести инициативу - вот эти случаи, когда среди героев наших погибших и воевавших во время войны оказались еще и портреты фашистских преступников - причем демонстративно... Это, конечно, недопустимо", - добавил депутат.