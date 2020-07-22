CNN: посла США в Великобритании обвинили в расизме и сексизме

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Аппарат генерального инспектора Госдепартамента США с осени прошлого года расследует обвинения в расизме и сексизме, выдвинутые в адрес посла США в Великобритании Роберта Вуда "Вуди" Джонсона, совладельца нью-йоркского профессионального футбольного клуба New York Jets. Об этом сообщила в среду телекомпания СNN, сославшись на данные из нескольких источников, а также на слова дипломата, осведомленного о содержании жалоб.

По данным телекомпании, Джонсон, занимающий пост посла в Лондоне с августа 2017 года, допускал расистские по духу высказывания, в частности, задавался вопросом о том, почему темнокожие американцы отмечают в феврале Месячник истории темнокожего населения (Black History Month). Кроме того, посол, говоря о женщинах, использовал, по словам одного осведомленного лица, формулировки, "заставляющие краснеть от стыда". По сообщениям двух осведомленных источников, проблемы возникли в связи с тем, что посла пригласили участвовать в мероприятиях, приуроченных к Международному женскому дню.

Представитель Госдепартамента США в ответ на вопрос СNN заявила, что Джонсон "профессионально и достойно" возглавляет посольство США в Великобритании. "Мы выступаем в поддержку посла Джонсона и ожидаем, что он будет продолжать добиваться того, чтобы наши особые отношения с Великобританией оставались прочными", - добавила она. В свою очередь представитель посольства США в Лондоне воздержался от комментариев по поводу расследования Госдепартамента и подчеркнул, что посол "полностью сосредоточен" на приоритетных вопросах внешней политики США.