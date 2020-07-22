Кувшинников: кешбэк за туры поддержит внутренний туризм и смежные отрасли

ВОЛОГДА 22 июля. /ТАСС/. Программа частичной компенсации стоимости туров по России поддержит внутренний туризм и целый ряд смежных направлений. Такое мнение высказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Вологодская область включена в эту программу.

"Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, чувствительнее всего ударил именно по отрасли туризма и гостеприимства, поскольку ее практически невозможно перевести в онлайн. Поэтому новая государственная программа станет катализатором к развитию не только внутреннего туризма, но и целого ряда смежных направлений: транспорта, культуры, общественного питания и сервиса, народно-художественных промыслов и многих других", - привела слова Кувшинникова его пресс-служба.

По словам губернатора, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах подстегивает развитие внутреннего туризма. "Это возможность для перезагрузки всей отрасли и выведения ее на качественно иной уровень, и нужно ее использовать. Мы с радостью ждем туристов из других регионов и готовы показать им все красоты Вологодчины: заповедные леса и чистейшие озера, памятники природы и архитектуры, города-музеи под открытым небом и православные святыни. Каждый путешественник найдет здесь для себя много нового и удивительного, лично убедится, почему Вологодскую область называют "Душой Русского севера", - сказал глава региона.

По его мнению, особенно важно, что правительство страны в числе прочих делает ставку именно на развитие водного речного туризма. На территории Вологодской области реализуется амбициозный проект "Русские берега", который направлен на формирование причальной инфраструктуры и поддержку этого перспективного направления. Область также входит в межрегиональный историко-культурный туристический проект "Серебряное ожерелье России", который объединяет сотни маршрутов по городам Русского Севера.

О туризме в Вологодской области

Вологодская область привлекает туристов богатым культурно-историческим наследием, на территории региона насчитывается 777 памятников истории и культуры, более 200 из них имеют статус объектов федерального значения. В регионе развивается теплоходный, культурно-познавательный, событийный, экологический туризм, экскурсии. Туристам предлагают более 250 экскурсий по области и столько же внутренний и выездных турмашрутов.

Значительную часть туристов привлекают Кирилло-Белозерский музей-заповедник и Ферапонтов монастырь, их ежегодно посещают более 300 тыс. туристов. Примерно такое же количество гостей принимает вотчина Деда Мороза под Великим Устюгом, которая становится круглогодичным местом отдыха. Исторические места области связаны с именами Ивана Грозного, Петра Первого, великих праведников Кирилла Белозерского, Ферапонта, Павла Обнорского, Игнатия Брянчанинова, писателей и поэтов. Любителей природы привлекают особо охраняемые территории, в том числе Дарвинский государственный заповедник и национальный парк "Русский Север". Большое количество путешественников принимают старинные города Вологда, Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма, Устюжна.