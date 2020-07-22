Около 92 млн рублей выделено Коми на выплаты работающим с коронавирусом медикам

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Республике Коми 91,7 млн рублей на выплату компенсаций медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Об этом сообщил в среду врио главы региона Владимир Уйба.

"Правительством России принято решение о выделении Республики Коми 91,7 млн рублей на выплаты компенсаций медикам. Выделенные средства пойдут на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным сотрудникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Кроме того, сообщил он, республика вошла в число 12 регионов России, которым будут выделены средства на развитие материально-технической базы детских поликлиник.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 22 июля подтверждено 4 866 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 47 случаев. Выздоровели 2 963 человека, умерли 40. Регион находится частично на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу.