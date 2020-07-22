Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку в Дагестане выросло почти в три раза

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку в текущем году в Дагестане увеличилось почти в три раза - до 29. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Основной этап ЕГЭ-2020 близится к завершению, и участники госэкзаменов знакомятся с первыми результатами. В частности, уже известны результаты экзаменов по географии, литературе и русскому языку. Максимальные 100 баллов по русскому языку в Дагестане в этом году набрали 29 участников, что почти в три раза больше количества стобалльников 2019 года, когда ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 11 выпускников. Увеличилось также число высокобалльных работ - более 80 баллов сумели набрать 1 602 участника", - сказал собеседник агентства.

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, "отрадно, что несмотря на все сложности проведения ЕГЭ в этом году, ребятам удалось достичь таких результатов".

"Мы знаем, как было тяжело. Помимо обычного волнения и переживаний, которые испытывают перед экзаменами, наши выпускники столкнулись еще и с аномальной жарой и вынуждены были соблюдать установленные меры эпидемиологической безопасности. И если бы не эти факторы, возможно, результаты были бы еще лучше", - приводит пресс-служба слова Омаровой.

Участие в государственной аттестации в Дагестане в этом году принимают порядка 10 тыс. выпускников. Самым массовым стал ЕГЭ по русскому языку. Экзамен был разделен на два дня и проводился в 67 пунктах проведения.