За сутки в мире выявили почти 203 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 203 тыс., превысив 14,76 млн. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 612 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 22 июля в мире были зарегистрированы 14 765 256 инфицированных и 612 054 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 202 726, число умерших увеличилось на 4 286.