"Известия": в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Законопроект о штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов до 15 тыс. рублей за опасное лавирование между рядами и параллельное движение по одной полосе разработан в Госдуме. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на автора инициативы депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Законопроект предлагает ввести штрафы в размере 3 тыс. рублей за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе. В случае наличия признаков опасного вождения и лавирования между рядами наказание может составить 15 тыс. рублей или от двух до шести месяцев лишения водительских прав. Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По данным издания, законопроект направлен на обсуждение в правительство.

"Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами", - пояснила изданию Бессараб, отметив, что в ДТП погибает почти в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автолюбителей.

По ее мнению, фиксировать нарушения можно с помощью сотрудников автоинспекции, а также применяя камеры наблюдения и видеорегистраторы.

В свою очередь директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев не поддержал инициативу, указав в разговоре с изданием на необходимость для мотоциклистов иметь возможность объезжать автомобили в ряду, чтобы первыми вставать на полосе на светофоре для безопасного старта. Против идеи штрафов высказался и координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, заявив газете, что движение между рядами является одним из преимуществ мотоцикла, а законопроект по своей сути препятствует полноценному использованию этого транспорта.

По данным ГИБДД, в 2019 году в России зафиксировано 6,5 тыс. ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В этих авариях погибли 653 человека. С начала 2020 года произошло 2,7 тыс. ДТП с байкерами и владельцами мопедов, жертвами происшествий стали 304 человека.