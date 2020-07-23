American Airlines потребует от пассажиров носить маски в аэропортах и на борту

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines из-за пандемии нового коронавируса будет требовать от всех пассажиров ее рейсов носить защитные маски в аэропортах, а также на борту самолетов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте перевозчика.

Как следует из документа, новые меры вступают в силу с 29 июля, они распространяются на всех пассажиров старше двух лет. Им предпишут быть в маске с момента "прибытия в аэропорт отправки" и до выхода с территории воздушной гавани, куда они прибудут. Речь идет о всех аэропортах, где работает компания.

На борту авиалайнеров American Airlines все также должны быть в масках. Их можно снимать только во время еды. Тем, кто откажется выполнять данные требования, могут запретить покупать билеты на рейсы перевозчика, пока указанные предписания остаются в силе. Как долго они будут действовать, не уточняется.

Американская авиакомпания United Airlines в среду заявила, что будет требовать от пассажиров соблюдения аналогичных правил.

Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. American Airlines, United Airlines и другие ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили десятки тысяч сотрудников.