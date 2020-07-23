В Татарстане площадки для ГТО появятся в 43 муниципальных районах до 2023 года

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Площадки для комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) появятся до 2023 года в 43 муниципальных районах Татарстана, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства спорта республики.

"До 2023 [года] все 43 муниципальных района получат площадки для ГТО, оснащенные современным спортивным оборудованием", - говорится в ответе на запрос.

В 2020 году в Татарстане построят девять спортивных площадок, в 2021 году - шесть, в 2022 году - десять. В прошлом году в регионе возвели 18 площадок.

Как уточнили в пресс-службе министерства, в этом году началось строительство крытого ледового дворца в Набережных Челнах (на улице 40 лет Победы). Новый универсальный спортзал появится в поселке городского типа Васильево в Зеленодольском муниципальном районе.

"Одно новое футбольное поле появится в Аксубаево. Искусственное покрытие футбольного поля обновлено в городе Альметьевске. Рулонное покрытие для легкоатлетических беговых дорожек обновляют на стадионе "Тасма" в Казани", - сообщили в пресс-службе.