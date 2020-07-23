Власти Забайкалья выделили 2 млн рублей на компенсацию за продажу дешевых масок

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выделило из регионального резервного фонда 2 млн рублей на компенсацию части затрат предпринимателям, которые продают медицинские маски по заниженным ценам, сообщила в четверг журналистам пресс-служба краевого правительства.

"Компенсация полагается предпринимателям, которые продают маски по цене не дороже 15 рублей за штуку. Кроме того, размер торговой надбавки на маски должен составлять не более 20%", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края Андрея Кефера.

Профинансировано уже более 600 тыс. рублей от этой суммы.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 4 002 случая заражения коронавирусом, выписаны 3 396 человек, 47 пациентов умерли. С начала июля власти региона постепенно снимают ограничения для населения и бизнеса. Работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. При этом в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим.