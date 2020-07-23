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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья выделили 2 млн рублей на компенсацию за продажу дешевых масок

Компенсацию предоставят предпринимателям, которые продают маски по цене не дороже 15 рублей за штуку, при этом торговая надбавка на них не должна превышать 20%

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выделило из регионального резервного фонда 2 млн рублей на компенсацию части затрат предпринимателям, которые продают медицинские маски по заниженным ценам, сообщила в четверг журналистам пресс-служба краевого правительства.

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"Компенсация полагается предпринимателям, которые продают маски по цене не дороже 15 рублей за штуку. Кроме того, размер торговой надбавки на маски должен составлять не более 20%", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края Андрея Кефера.

Профинансировано уже более 600 тыс. рублей от этой суммы.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 4 002 случая заражения коронавирусом, выписаны 3 396 человек, 47 пациентов умерли. С начала июля власти региона постепенно снимают ограничения для населения и бизнеса. Работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. При этом в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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