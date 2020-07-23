Власти Карелии ограничили количество участников массовых мероприятий с 50 до 20

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Карелии временно ужесточили ограничительные меры в связи с нестабильной обстановкой по коронавирусу. Согласно новой редакции распоряжения главы Карелии, максимальное количество участников массовых мероприятий сократили с 50 до 20, сообщил на своей странице "ВКонтакте" руководитель региона Артур Парфенчиков.

"Число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается до 20 человек. Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", - говорится в сообщении.

В ходе заседания правительства республики Парфенчиков также отметил, что ежедневные отчеты о заразившихся вызывают "беспокойство". "К сожалению, мы расслабились, и это видно. Это абсолютно неправильно, потому что впереди осень, впереди волна других инфекционных заболеваний", - отметил глава региона.

Всего с начала пандемии в Карелии выявили 2 067 случаев заражения, прирост за сутки составил 28 человек. Умерли за все время пандемии 13 человек.