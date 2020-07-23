Хабаровский край получил средства индивидуальной защиты для медиков

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Медики Хабаровского края дополнительно получили более 50 тыс. защитных костюмов, респираторы и перчатки для борьбы с коронавирусом. На их закупку по программе помощи Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и крупных компаний направлено 96,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФРДВ.

Дополнительные медицинские средства для округа закупали по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделял ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в макрорегионе.

"По поручению Юрия Петровича Трутнева в рамках помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией, реализованной ФРДВ совместно с крупнейшими российскими компаниями, медикам Хабаровского края переданы 52,3 тыс. костюмов, 77 тыс. респираторов, 35,6 тыс. очков, 30,2 тыс. перчаток", - сказали в пресс-службе.

На закупку средств индивидуальной защиты для Хабаровского края направлено 96,3 млн рублей. Это около 18% от общего объема средств, выделенных на эти цели для регионов ДФО в рамках программы помощи ФРДВ, реализованной совместно с крупным бизнесом.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения растет уже 10 недель подряд. По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер вырос в десять раз - он составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений составлял 1,7%.

По данным на 20 июля, показатель заболеваемости в Хабаровском крае составил 462,7 на 100 тысяч населения. В ДФО эта цифра составляет 408,3, по России - 525,8.