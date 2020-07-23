Число развернутых для борьбы с вирусом коек в Хабаровском крае в 2,5 раза больше норматива

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Число развернутых для борьбы с коронавирусом коек в Хабаровском крае уже составляет 1 620 и превысило норматив почти в 2,5 раза, но власти планируют увеличить коечный фонд. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения края Александр Витько.

"Сегодня при нормативе 658 коек уже развернута 1 620 коек, и они уже работают на пределе. Поэтому сегодня вещи, которые не позволят распространяться заболеваемости, они очень важны", - сказал Витько.

По его словам, согласно письму заместителя министра обороны региону передаются 30% или 60 коек в недавно построенном госпитале в Анастасьевке. Кроме того, коечный фонд планируется увеличить за счет второй краевой клинической больницы и больницы №11, а также Центральной районной больницы в районе имени Лазо. "У нас есть еще совсем маленький резерв, и, если будет высокая заболеваемость, то роли он, к сожалению, никакой не сыграет, это дело одного - двух дней", - уточнил Витько.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер вырос в десять раз - он составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений составлял 1,7%.