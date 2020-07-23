Предпринимательница отсудила у Аллы Пугачевой бренд "Кристина" для своих тортов

ТАСС, 23 июля. Суд по интеллектуальным правам (СИП) частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина" по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Кристины Мартиросян. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

Иск от производителя мучных и кондитерских изделий из ЯНАО к певице Алле Пугачевой поступил в суд по интеллектуальным правам в Москве в начале марта. Как сообщил ТАСС юридический представитель стороны истца Михаил Царев, требования касаются прекращения охраны товарного знака "Кристина", под которым предоставляется пищевая продукция и добавки, а также услуги по обслуживанию ресторанов и общественных буфетов.

По данным реестра товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента, товарный знак "Кристина" принадлежит Алле Пугачевой с 2000 года. Последний раз срок действия исключительного права на товарный знак был продлен в 2016 году на десять лет. Согласно ст. 1514 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно по решению суда в связи с его неиспользованием или с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками. Помимо предоставления перечисленной пищевой продукции и услуг, исходя из данных реестра, под указанным товарным знаком также можно продавать игрушки, одежду, посуду и фармацевтические препараты.