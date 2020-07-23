Мишустин рассказал о своем желании стать врачом и трепетном отношении к медикам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что хотел поступить в медицинский институт и до сих пор трепетно относится к работе медиков.

"У меня мама медицинская сестра с многолетним стажем, к врачам я отношусь очень трепетно, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах - ее подруги, друзья, знакомые", - признался председатель правительства в интервью, фрагмент которого показал телеканал "Россия-24".

"Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе, даже такая мысль была", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что испытывает "огромное уважение к врачам, которые фактически жертвовали своим временем, общением со своими семьями, жизнями, здоровьем" во время распространения коронавируса. Премьер-министр поблагодарил медиков за их работу и вновь повторил, что относится к ним "очень трепетно".