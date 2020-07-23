Мишустин назвал пандемию непростым вызовом для правительства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пандемия стала непростым вызовом для нового правительства РФ, которое было нацелено на выполнение национальных проектов и других поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Конечно, было совсем непросто, когда необходимость исполнения мер, намеченных в послании [главы государства], выполнения национальных проектов, национальных целей пересеклась фактически с такой бедой, как пандемия, когда приходилось буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью развертывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, закупки и производства средств индивидуальной защиты", - сказал Мишустин, говоря о вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться в должности премьера.

"Все это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось", - заметил глава правительства. Он при этом подчеркнул: "Мы прошли этот непростой этап, наверное, одними из лучших в мире по результатам". По словам Мишустина, это касается и показателей летальности, и объема тестирования.

"На сегодняшний день около 100 систем [тестирования на коронавирус] в России действует", - сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что при приходе на должность председателя правительства "очень сложно представлять весь набор вызовов, с которым" можно столкнуться. "Предложение работать в правительстве мне сделал президент России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, нацеленность была на исполнение тех основных задач и мер, которые он озвучил в послании в январе. Пандемия внесла свои коррективы", - констатировал глава кабмина.