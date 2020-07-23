Мишустин заявил, что предпосылок к возникновению второй волны коронавируса в РФ нет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия-24" .

"На вопрос [будет ли вторая волна], ответ смогут дать ученые, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого. Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что в настоящее время фиксируется массовое снижение заболевших коронавирусом в стране. "В Москве это примерно 0,2-0,3%, по стране это чуть меньше 1%. Но распространение вируса снижается, как снижается также его вирулентность", - добавил он.