Эксперты не ожидают серьезного роста заболеваемости коронавирусом в России осенью

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Осенью в России следует ожидать типичный для этого сезона подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе возможен рост числа заразившихся коронавирусом, однако в стране принимаются достаточные меры профилактики, сообщили опрошенные ТАСС эксперты. По мнению врачей, ожидать критичного ухудшения эпидемической ситуации в этот период не стоит.

Ранее в ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе. После снятия некоторых ограничений в ряде стран вновь начало расти число случаев заражения коронавирусом, это грозит новым всплеском заболеваемости, способным привести системы здравоохранения стран Европы к кризису.

По мнению профессора, врача-инфекциониста Николая Малышева, в разных регионах ситуация может развиваться по-разному. "В России на многих территориях еще есть различные ограничения. Москва у нас первая начала их вводить и первая закончила, но остальные не поспевали за Москвой. Регионы позже начали, поэтому и позже заканчивают. Так что у нас пока еще на территории всей нашей необъятной родины ситуация везде разная", - отметил он.

По словам Малышева, ранее российские власти говорили, что если и будут вводиться ограничения из-за коронавируса, то не такие жесткие, как были. "Я думаю, что наше руководство, наши медицинские власти все более-менее просчитали. Спокойно будем жить, но с некоторыми ограничениями, возможно", - добавил собеседник агентства.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, в свою очередь, отметила, что решение о введении ограничений принимается на основе эпидситуации, которая на данный момент остается достаточно благоприятной. "Во всяком случае полностью исключить такую возможность (введение новых ограничений - прим. ТАСС), наверное, в настоящее время пока нельзя. Хотя у нас ситуация благоприятная, скажем так, идет по сценарию неплохому", - сообщила Драпкина.

Прогноз на осень

По мнению экспертов, строить относительно точные прогнозы на предстоящую осень пока сложно.

"Не люблю строить прогнозы, я их строю исключительно на тех фактах, которые есть. Сейчас факты и цифры говорят о том, что количество заболевших у нас уменьшается, у нас всем оказана помощь, она доступна. Осложнений, скажем так, не так много по сравнению с примерами в США, Европе, которые мы видим", - сказала Драпкина.

Малышев при этом отметил, что осенью всегда случается рост респираторных заболеваний. "Мы знаем, что осень - это всегда подъем респираторных заболеваний, а коронавирус - это тоже респираторное заболевание. Так что, наверняка, будет несколько увеличиваться заболеваемость, но это будет некритично", - указал он.

Собеседник агентства отметил, что многие россияне придерживаются ограничений, которые еще действуют. "Если посмотреть в метро, то на первый взгляд больше половины пассажиров в масках. Перчатки многие уже не носят, но маски - все же большинство", - объяснил он.