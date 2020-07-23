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МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в 11 регионах России

Также там вероятно выпадения града, а скорость ветра может достигнуть 25 м/с

ТАСС, 23 июля. Грозы и сильный ветер могут привести к нарушению жизнедеятельности населения в 11 регионах России в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением [работы] объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности на территории Челябинской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чечни", - сказали в ведомстве.

Там могут пройти грозы, выпасть град, а скорость ветра может достигнуть 25 м/с.

Неблагоприятный прогноз в МЧС делают также для Бурятии, Башкирии, Татарстана, Дагестана, Самарской и Оренбургской областей. Там также вероятны грозы, град, скорость ветра может достигнуть 20-23 м/с.

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РоссияИнгушетияТатарстанБашкортостанБурятияДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняОренбургская областьСамарская областьЧелябинская область
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