Власти Ленинградской области организуют массовое тестирование на антитела к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в августе провести массовое тестирование населения региона на наличие антител к новой коронавирусной инфекции за счет работы выездных лабораторий. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Я прошу организовать в августе выездные лаборатории или выездные поликлиники по районам, поселениям Ленинградской области для проведения экспресс-тестирования на антитела <....>. Мы попали в эксперимент, который проводил Роспотребнадзор, и примерно уже процент и соотношение знаем, но я бы хотел эту работы сделать массовой", - сказал Дрозденко.

По словам губернатора, такое тестирование поможет понять тенденцию развития ситуации в преддверии сентября, перед началом учебного года.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 5 538 человек, выздоровели 4 412, умерли 50.