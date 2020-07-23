Суд в Петербурге 27 июля рассмотрит три материала в отношении журналиста Френкеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Дзержинский суд Санкт-Петербурга 27 июля рассмотрит три протокола об административном правонарушении, составленные в отношении журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на петербургском участке для голосования. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"27 июля с 11:00 мск будут слушаться три материала в отношении Давида Френкеля", - сказала собеседница агентства.

Как ранее рассказала ТАСС адвокат журналиста Ольга Карачева, 17 июля журналиста вызвали в городское отделение полиции для составления протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), ст. 5.69 КоАП РФ ("Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

За нарушение ст. 19.3 КоАП РФ журналисту грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, ст. 5.69 КоАП РФ - от 2 до 5 тыс. рублей, ст. 20.6.1 КоАП РФ - от 1 до 30 тыс. рублей.

Для оценки событий, произошедших на избирательном участке, материалы были направлены в территориальное подразделение СК РФ. Френкель 6 июля давал объяснения в рамках доследственной проверки следователю следственного отдела по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".