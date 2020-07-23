Жители Сахалина смогут получать дипломы вузов РФ, обучаясь очно и не покидая регион

ТАСС, 23 июля. Мультиуниверситет Дальнего Востока начнет работу в сентябре 2020 года, благодаря этому проекту жители Сахалина и Курильских островов смогут получать дипломы ведущих вузов РФ, обучаясь в очной форме и не покидая при этом регион. Меморандум о намерении создать мультиуниверситет подписали правительство Сахалинской области, агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, дальневосточный институт РАН, а также 14 университетов РФ.

Согласно тексту меморандума (копия есть в распоряжении ТАСС), задача мультиуниверситета - усилить взаимодействие бизнеса, российских и зарубежных университетов и научных организаций. Жителей Сахалина и Курильских островов будут обучать по новым образовательным программам, используя передовые технологии. Выпущенные из стен вузов специалисты должны быть ориентированы на потребности стратегического развития территорий Дальнего Востока.

"Сегодня развитие сотрудничества между университетами, расположенными в разных регионах нашей страны, приобретает особую актуальность. Предлагаемые изменения откроют для студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ) окно в мир новых знаний и возможность параллельно учиться в одном из ведущих вузов страны, включая Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Томский государственный университет, Российский университет транспорта по широкому спектру востребованных направлений подготовки, среди которых биоинформатика, управление водными биоресурсами и другие", - сказал перед подписанием министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кадры для развития региона

По мнению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, реализация проекта позволит удержать в регионе молодежь, уезжающую в столицы РФ для получения образования. Так, первые 350 абитуриентов, которые в этом году поступят на бюджетную основу в СахГУ, будут параллельно получать второе высшее образование в вузах-партнерах Мультиуниверситета. В дальнейшем число мест планируется увеличить до 500.

"Дело в том, что у нас есть большие проекты по инвестиционным программам. Мы планируем развивать сервисы нефтегазовой отрасли - программы локализации имеют планы в 5 раз увеличить объемы своих работ, а для этого нужны специалисты. Мы развиваем угольную отрасль, которая увеличивается существенно, [сферу] марикультуры, а также Сахалин в ближайшем будущем станет крупнейшим логистическми центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы завозим огромное количество специалистов и решили сделать крепкую серьезную программу", - сказал он.

Программа двух дипломов разработана по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и будет реализована с начала нового учебного года. Она предполагает возможность обучения за счет регионального бюджета в ведущих вузах России для студентов СахГУ, поступивших на бюджетные места. В этом году такой возможностью смогут воспользоваться более 400 человек. Занятия для студентов, обучающихся по новой программе, будут проходить как в очной, так и в дистанционной форме с помощью интернета. Помимо этого, планируется отправлять студентов в сами вузы на материк, например, на практику.