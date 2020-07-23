Загородные лагеря Калужской области не будут открывать для детей в 2020 году

ТАСС, 23 июля. Детские загородные лагеря в Калужской области в 2020 году открываться не будут в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в Instagram сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.

"В этом летнем сезоне из-за эпидемиологической обстановки детские загородные лагеря, к сожалению, мы не открываем. <...> Чуть больше месяца осталось до начала учебного года. Если во время пребывания в лагерях дети начнут болеть, то мы рискуем сорвать 1 сентября и нормальную работу школ", - говорится в сообщении.

В регионе открыты пришкольные площадки, уточнил Шапша. Пребывание и питание детей в них бесплатное.

Ранее врио главы региона объявил, что отдых детей в лагерях в 2020 году будет бесплатным. В первую очередь, бюджетные средства планировалось направить на организацию кампании для детей медиков, соцработников, малообеспеченных семей. "Но, поскольку эпидобстановка не позволила этим летом организовать полноценный отдых детей, принял решение: детская оздоровительная кампания в 2021 года будет организована на тех же условиях. Бесплатный отдых и питание на пришкольных площадках, в детских загородных лагерях", - сообщил глава региона.

К 23 июля в Калужской области выявлены 7 044 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 5 603 человека, 56 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.