Путин: российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире. Координация усилий Москвы и Пекина в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня способствует обеспечению международной безопасности и стабильности. Диалог по линии ведущих политических партий традиционно является важной составляющей российско-китайских связей. "Единая Россия" и Коммунистическая партия Китая регулярно обмениваются опытом в сфере законотворческой деятельности и партийного строительства, прорабатывают взаимовыгодные проекты двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что выработанные на заседании идеи и инициативы поспособствуют дальнейшему укреплению партнерства и взаимодействия между двумя странами, а также пожелал участникам успешной работы.