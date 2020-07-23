Ростовский колхоз в завершение сбора урожая провел парад комбайнов с именами фронтовиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники одного из старейших сельскохозяйственных предприятий Ростовской области - колхоза им. Шаумяна - в честь завершения сбора урожая провели парад комбайнов, носящих имена фронтовиков. Об этом сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"Одно из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области - колхоз им. Шаумяна Мясниковского района - в честь 75-летия Великой победы и в связи с получением достойного урожая завершило жатву ранних зерновых парадом комбайнов, носящих имена земляков-фронтовиков", - говорится в сообщении.

Пятнадцать комбайнов собрали урожай на последнем еще не скошенном поле колхоза. Во главе колонны были машины под увеличенной копией Знамени Победы и флагом России.

В этом году колхоз побил собственный рекорд по сбору зерновых, который был установлен в 2017 году. "В связи с этим решили в юбилейный год Великой Победы устроить торжественный парад с шествием своего "Бессмертного полка", - отметил председатель колхоза Хачатур Поркшеян, чьи слова приводятся в сообщении. - Хотя с фотографиями наших фронтовиков мы на самом деле прошли всю летнюю страду. Весной к 75-летию Победы мы разместили в нашем парке сельхозтехники 230 фотографий фронтовиков: 211 колхозников и 19 учителей - участников Великой Отечественной. Это наша дань памяти тем, кто не жалел своей жизни за мир на родной земле, кого уже нет, и благодарности нашим живым ветеранам, которых у нас трое, и их именами названы новые комбайны Torum".

По данным областного Минсельхоза, Мясниковский район в этом году лидирует по урожайности ранних зерновых - здесь она составляет 53,7 центнера с гектара против 34,1 в среднем по региону. "В целом в Ростовской области жатва зерновых культур выходит на финишную прямую - убрано почти 82% площадей, валовой сбор уже превысил 9,3 млн тонн при урожайности в 34,1 центнера с гектара", - сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, чьи слова также привели в управлении.

"Прогнозируем, что урожай составит порядка 11 млн тонн зерна, и при этом высокого качества", - добавил он. В 2019 году в Ростовской области собрали более 12 млн тонн зерна.