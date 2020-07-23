Рособрнадзор сообщил, что устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла без сбоев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Устная часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

"Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение"), которую участники ЕГЭ сдавали 22 и 23 июля, прошла без сбоев, в штатном режиме", - говорится в сообщении.

ЕГЭ проходил по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. На сдачу по английскому было зарегистрировано более 95 тыс. человек, по другим языкам - от нескольких сотен до 1,5 тыс. человек. Свои результаты выпускники получат не позднее 2 августа.

Основной период ЕГЭ 2020 года завершат резервные дни для сдачи экзаменов, которые пройдут 24 и 25 июля.