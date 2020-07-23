Матвиенко считает, что изымать детей из семьи можно только при угрозе жизни

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что является категорическим противником насильственного изъятия детей из семьи, она считает, что это можно делать только в случае наличия угрозы их жизни.

"Я категорический противник насильственного изъятия детей из семьи, надо больше внимания уделять профилактике социального сиротства", - подчеркнула она в четверг на пресс-конференции. По мнению Матвиенко, изымать детей из семьи можно только "когда [есть] угроза жизни, исчерпаны все инструменты, и то это надо делать очень цивилизованно".

Социальные службы, уверена она, должны оперативно помогать семьям преодолеть "социальное неблагополучие". "Кого-то устроить на работу, кому-то помочь с жильем, обеспечить бесплатные лекарства, помочь с операцией", - считает политик.

Председатель верхней палаты призвала к обсуждению внесенных в Госдуму поправок в семейное законодательство. "Внесено два закона. Давайте обсуждать. Но их цель - запретить произвольные действия по изъятию детей по надуманным причинам, не допускать этого и прописать в законе до деталей, чтобы не было его произвольной трактовки", - заключила Матвиенко.

14 июля группа сенаторов внесла в Думу пакет законопроектов о внесении изменений в семейное законодательство, в том числе предусматривающий изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. Авторами выступили глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина и другие члены комиссии.