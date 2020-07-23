Матвиенко рассказала о своих планах на отпуск

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в отпуске планирует посетить военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а также съездить на море.

"Очень хочу в отпуск... Конечно, отпуск будет в России. Начинаю его с Санкт-Петербурга, поеду на военно-морской парад и побуду там. А дальше есть варианты, очень хочу на море", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии в четверг.

Она также отметила, что очень любит плавать. "Искренне говорю, плаваю каждый день минимум два-два с половиной часа. Плавать - это мое хобби, а тем более в морской воде это замечательно. Плаваю в морской воде без прически, не крашусь, в шортах, майке. И никого. Море и такой вот отдых [люблю]", - подчеркнула спикер верхней палаты, добавив, что из российских курортов она предпочитает Крым.

Она добавила, что для нее отпуск еще и является продолжением работы. "Естественно, будут и заседания Совбеза, в которых я буду принимать участие. Оперативные совещания я имею в виду. Естественно, вся почта, которая положена мне, будет привозиться... Я на постоянном контакте с коллегами", - заключила Матвиенко.