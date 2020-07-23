В Саратовской области разрешили регистрировать браки в присутствии гостей

САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области сняли действовавший с марта запрет на проведение церемоний бракосочетания в присутствии гостей. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в четверг.

"С 24 июля церемония государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке проводится в присутствии гостей", - говорится в сообщении с уточнением, что число гостей будет ограничено - один человек на четыре кв. м площади зала.

Кроме того, прием заявлений по регистрации всех видов актов гражданского состояния проводится по предварительной записи. Для того, чтобы записаться на прием, жителям необходимо отставить заявку в отделах ЗАГС по телефону.

Всего в регионе подтвердили 8 631 случай коронавируса, выздоровели 5 057 человек.